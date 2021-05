Fængslet i sag om brutal vold

Mandag formiddag er en 24-årig mand blevet fængslet i sagen om et særdeles groft overfald i Horsens i den forgangne uge.

I forbindelse med sagen har politiet haft interesseret sig for manden, som man derfor fik løbet op og anholdt.

- Han er varetægtsfængslet frem til 9. juni, så hans fængsling følger de andre anholdtes, oplyser efterforskningsleder Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi.

Den 24-årige nægter sig skyldig, skriver Horsens Folkeblad. Ifølge lokalmediet blev retsmødet holdt for lukkede døre, og derfor er det begrænset, hvad der kom frem i den åbne del af retsmødet.

Det var tirsdag i sidste uge, at sagen om det brutale overfald udspandt sig. Her blev offeret i sagen, en 20-årig mand, først passet op på Sølvgade og tævet bevidstløs. Efterfølgende kørte gerningsmændene rundt med ham i bagagerummet af en sort BMW.

Kørte galt

Efterfølgende kørte bilen galt på Nørretorv i Horsens, hvor gerningsmændene stak af fra bilen. Her tog sagen en tragisk drejning, hvor offeret endte med at få hjertestop og efterfølgende blev erklæret klinisk død. Han ligger nu i respirator.

Natten til onsdag anholdt politiet to mænd på 21 og 29 år, der efterfølgende blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Begge nægter sig skyldige.

Alle de tre nu fængslede er fra Vejle, mens offeret er fra Horsens. Også en 28-årig kvinde har været anholdt i sagen. Men hun blev løsladt efter et grundlovsforhør.

Også hun nægter sig skyldig. Kvinden er dog fortsat sigtet i sagen, hvor politiet konkret mistænker hende for at have hjulpet gerningsmændene efter overfaldet.

Krimininelt opgør

Politiet vurderer foreløbigt ikke, at sagen er knyttet til rocker- eller bandemiljøet. Man mener i stedet, at der er tale om et opgør i kriminelle miljøer.

- Vi har ikke klarlagt et præcist motiv. Det skal efterforskningen nu klarlægge, fortæller Lars Peter Madsen.

Blomster ved Nørretorv. Foto: Ekstra Bladet

Men miljøet i Horsens har været ganske oprørt siden overfaldet, og i weekenden begyndte et opslag, der havde karakter af en privat efterlysning, at florere på sociale medier.

Her blev en navngiven mand sat i forbindelse med overfaldet og 'efterlyst'. Samme opslag inkluderede også en 'dusør', hvis man fanger manden.

Sydøstjyllands Politi tog på det kraftigste afstand fra selvtægtsopfordringen:

- Vi er godt klar over, at der florerer nogle opslag på Facebook omkring sagen på Nørretorv. Vi tager stor afstand fra disse opslag. Vi efterforsker stadig sagen fra Nørretorv, så vi opfordrer alle til at lade politiet gøre deres arbejde.

- Det er vigtigt, at det ikke er gadens parlament, der dømmer nogen, sagde vagtchef hos Sydøstjyllands politi, John Skjødt til Horsens Folkeblad.