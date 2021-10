Fængslet i sag om kidnapning

Sigtelsen går på at have holdt mand fastspændt i dagevis og tævet ham

En 22-årig mand blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør i forbindelse med, at han er sigtet i en sag om grov vold og frihedsberøvelse.

I forvejen er tre andre anholdt i selvsamme sag. Og nu er så en fjerde mand anholdt i sagen.

- Vi forventer yderligere anholdelser i sagen, lyder fra Knud Hvass, chef for afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Alle nægter sig skyldige.

Ved fredagens grundlovsforhør blev den den 22-årige etnisk danske mand varetægtsfængslet.

Det var Ekstra Bladet, der i første omgang beskrev sagen.

Ved det efterfølgende, første grundlovsforhør kom det frem, at de foreløbigt fire sigtede i sagen er sigtet for sammen med yderligere medgerningsmænd at have planlagt og tilrettelagt en kidnapning, hvor offeret 7. juli blev frihedsberøvet i Brønshøj og derefter fragtet til Midtsjælland.

Her var han ifølge politiet fastspændt i hele perioden og blev udsat for grov vold, mens de krævede et større beløb for at udlevere ham.

Ifølge sigtelsen blev offeret overfaldet og kørt væk i sin egen bil, der senere blev fundet udbrændt. Kravet var en løsesum på 500.000 kr.

Pengene blev aldrig betalt, da politiet torsdag lokaliserede offeret på en landejendom på Midtsjælland.

Ekstra Bladet erfarer, at sagen er et opgør i det kriminelle miljø, hvor kidnapperne angiveligt har mistænkt offeret for at have snydt i en narkosag. Ifølge oplysningerne er der blevet optaget en video i forbindelse med kidnapningen.

En af de sigtede er yderligere sigtet i en drabsag, hvor en 22-årig christianit i sommer blev skudt i Pusher Street.

Drabssagen og kidanpningssagen har dog intet med hinanden at gøre.