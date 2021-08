Fængslet i terrorsag blev 300 gange tvunget til at klæde sig nøgen

Hver dag skulle en fængslet mand i en sag om støtte til Islamisk Stat klæde sig nøgen. Nogle gange blev han beordret til at sprede ballerne.

Indgrebet foregik gennem næsten et år. Først i arresthusene i Køge og i Aarhus og til sidst i Enner Mark Fængsel.

To domstole har sagt, at indgrebet var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at den indsatte blev udsat for nedværdigende behandling.

Problemet var, at de over 300 undersøgelser foregik helt rutinemæssigt, uden at Kriminalforsorgen konkret overvejede, om det var nødvendigt, har Vestre Landsret således slået fast.

Men trods vurderingerne i landsretten og i Retten i Horsens holder Kriminalforsorgen fast i synspunktet om, at man har behandlet den indsatte mand lovligt.

Derfor har myndigheden søgt om og fået tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Kriminalforsorgen ønsker dog ikke at svare på, hvilke konsekvenser det vil få mere generelt, såfremt man for tredje gang skulle få en afgørelse om, at den fængslede blev udsat for ulovlig behandling.

I et svar på en anmodning om aktindsigt skriver Kriminalforsorgen, at der ikke er udsendt kommunikation internt om dommene.

Det særlige system med daglige visitationer har især været brugt mod personer, der er sigtet eller dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser, skriver Kriminalforsorgen til Ritzau.

Sagen drejer sig også om, at mandens celle så godt som dagligt igennem et lille års tid blev endevendt. Det skete ligeledes flere end 300 gange. På intet tidspunkt blev der fundet noget mistænkeligt eller ulovligt.

Vestre Landsret har slået fast, at det i en række tilfælde var helt i orden at undersøge mandens celle.

Men loven om straffuldbyrdelse giver ikke lov til rutinemæssige visitationer i så stort et omfang, som det skete, hedder det i dommen.

Indgrebene skyldes en forholdsordre udstukket centralt i Kriminalforsorgen. Begrundelsen var kortfattet og af helt generel karakter.

Med til historien hører, at en fængselsbetjent i Aarhus undervejs stillede spørgsmål ved ordren. I en intern mail skrev han, at han var bekymret for den indsatte, 'der i længere tid og uden udsigt til ændring har været underlagt et meget stramt regime'.

Den dømtes advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, har tidligere opfordret Kriminalforsorgen til at tage konsekvensen af dommen og overveje systemet med de rutinemæssige nøgenvisitationer.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår Højesteret kan behandle sagen.

I øvrigt blev den indsatte, der er tunesisk statsborger, idømt fængsel i tre år og udvist, fordi han havde ladet sig hverve af Islamisk Stat, hvor han fik træning i brug af våben og bombesprængninger.