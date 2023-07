Fængslet: Mand afpresset for 3,5 millioner kroner

En mand fra Gentofte har i følge politiets sigtelse mod tre mænd været frihedsberøvet og afpresset for 3,5 millioner kroner.

På Twitter oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, at de tre sigtede mænd er blevet varetægtsfængslet i sagen.

De tre er svenske statsborgere, oplyses det.

Der har ifølge anklagemyndigheden været afholdt et grundlovsforhør ved retten i Lyngby.

Over for Ekstra Bladet oplyser sagens anklager Christian Bruhn-Andersen, Nordsjællands Politi, at der har været dørlukning i sagen, og at det derfor er begrænset, hvad der kan fortælles.

Grundlovsforhøret fandt sted torsdag sen eftermiddag/aften.

Frihedsberøvet på bopæl

Af sigtelsen fremgår det dog, at de tre mænd har haft frihedsberøvet offeret på hans bopæl og truet med at slå ham ihjel, hvis han ikke betalte 3,5 millioner kroner. Offeret har betalt nogle af pengene, men det er uvist hvor mange.

Anklageren kan ikke oplyse, hvor længe offeret var frihedsberøvet, men at det af sagen fremgår, at politiet kom til stedet 12. juli, altså i onsdags, klokken 23.50.

De tre svenske mænd er 26, 29 og 36 år. De nægter sig skyldige, oplyser anklageren til Ekstra Bladet.

De er foreløbig varetægtsfængslet frem til den 24. juli, så de ikke unddrager sig retsforfølgelse men også så de ikke skal kunne påvirke vidner eller øvrige personer i sagen eller afstemme forklaringer.