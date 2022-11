Fængslet mand tiltalt for Louise-drab

Politiets anklager har nu rejst tiltale mod en varetægtsfængslet 29-årig mand i den spektakulære sag om knivdrabet på den højgravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev tilbage i november 2016.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Straffesagen er endnu ikke berammet ved domstolene.

Manden blev med mere end fem års forsinkelse anholdt og sigtet i sagen i maj i år. Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

Her er en tegning af den tiltalte mand, som han så ud i forbindelse med den seneste fristforlængelse i Retten i Glostrup. Her virkede han rolig og uanfægtet af de anklager, der rettes imod ham. Tegning: Egil Norton Pedersen

Det står i den kortfattede udmelding klart, at tiltalen er forkyndt for den yngre mand, som afsonede en dom i en anden sag om drabsforsøg mod en kvinde i sit tætte netværk, da han blev anholdt i drabssagen.

Medierne kan først søge aktindsigt i anklageskriftet i drabssagen om en uge, oplyser anklagemyndigheden, som slår fast, at politiet ikke har yderligere kommentarer til efterforskningen og bevismaterialet før straffesagen.

Det sker under henvisning til 'sagens fremstilling i retten'.

Hår kan blive afgørende

I forbindelse med den seneste fristforlængelse af manden i Retten i Glostrup kom det frem, at fire hår blev pillet ud af Louise Borglits tøj i timerne efter drabet på den højgravide kvinde i et buskads i det offentlige parkanlæg.

Potentielt kan især ét af hårene udgøre den detalje, der ender med at fælde den sigtede mand i den spektakulære drabssag.

Det var Bo Bjerregaard, anklager hos Københavns Vestegns Politi, der afslørede, at håret eksisterer og nu er under teknisk viderebehandling hos eksperter i mitokondrie-dna-analyser i Østrig.

Efterforskere og teknikere er her fotograferet omkring gerningsstedet i Herlev i timerne efter fundet af den 32-årige kvindes lig. Foto: Kenneth Meyer

Specialisterne vil skære håret over på langs for at finde ud af, om det med bevismæssig vægt kan have tilhørt den nu tiltalte mand.

I så fald vil det være det første biologiske bevis, der knytter ham til gerningsstedet eller det uopklarede knivdrab på den 32-årige kvinde.

- Håret har været der hele tiden, men det er først nu, vi kan lave en tilbundsgående analyse af det, sagde Bo Bjerregaard til Ekstra Bladet efter fristforlængelsen i drabssagen.

Han henviste til, at det kræver, at man også har hårsækken med, hvis man skal få et resultat ud af en ordinær dna-undersøgelse. Det har man ikke i den konkrete sag.

Ramt af 11 knivstik

Bo Bjerregaard har ikke ønsket at kommentere, hvor stor betydning det kan få i forhold til den sigtede mand.

De tre andre hår, som blev fundet på Louise Borglits tøj umiddelbart efter drabet fredag 4. november 2016 - og som viste sig at være hendes - var alle skåret over i enderne.

Bo Bjerregaard vurderer, at hårene blev snittet over af den kniv, gerningsmanden benyttede. Louise Borglit blev ramt af i alt 11 knivstik i hovedet og på kroppen.

En af Ekstra Bladets forsider om drabssagen.

Louise Borglit blev af ukendte årsager ramt af 11 knivstik på benene, i hovedet og overkroppen. Hendes næse blev desuden delvis skåret af. Den unge butiksassistent i Magasin du Nord døde kort efter uden at komme til bevidsthed.

Der er endnu ikke foretaget en mentalundersøgelse af den tiltalte mand.

En undercover-politiagents samtaler med manden under hans fængselsophold udgør kernen i anklagerens bevismateriale. Den nu sigtede mand afslører her et detaljeret kendskab til drabet og erkender mere eller mindre direkte at være gerningsmanden.

Drabssagen er nu oppe på at fylde, hvad der svarer til mere end 16.000 A4-ark.

Forsvarer: Min klient undrer sig

Louise Borglit kendte ifølge politiet ikke den mand, der dræbte hende med adskillige knivstik. Privatfoto

Forsvarsadvokat Christina Schønsted var med sine egne ord 'tilfældigvis' på fængsels-besøg hos den 29-årige mand, da hun modtog nyheden om anklagemyndighedens tiltalerejsning i drabsssagen.

- Hvordan var din klients umiddelbare reaktion?

- Han undrer sig selvfølgelig. Men han sagde ikke så meget, forklarer Christina Schønsted, som fastholder, at politiet og anklagemyndigheden efter hendes opfattelse har et 'ikke-eksisterende bevisgrundlag' i den seks år gamle drabssag.

- Det har ikke ændret sig. Det er stadigvæk min holdning, siger advokaten.

Christina Schønsted har tidligere overfor Ekstra Bladet betegnet mistanken mod den sigtede mand som markant 'afsvækket'. Hun vurderer, at der trods politiets langvarige efterforskning ikke er noget, som objektivt knytter ham til gerningsstedet eller det uopklarede drab.

Kritik af politiets 'tunnelsyn'

Forsvareren mener, at politiet har haft 'tunnelsyn' og aktivt har fravalgt at efterforske dybere, at en anden person to gange har tilstået at have dræbt Louise Borglit den aften i Herlev.

Den pågældende mand er først blevet afhørt i år, på forsvarerens foranledning. Han har afvist at medvirke til et dna-tjek.

Endelig fremhæver Christina Schønsted, at der ikke er konkrete dna-spor på den nu tiltalte mand, der peger i retning af, at han skulle være gerningsmanden.

Hun har samtidig sået tvivl om det kvindelige kronvidne, som så en mørk skikkelse i minutterne efter drabet på Louise Borglit foran en gangsti ud ad Elverparken.

På sin forsvarers råd har den nu tiltalte mand i hele forløbet afvist at udtale sig til politiet og under fristforlængelserne.

