Fængslet: Offer døde under brand

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Med store blå sæbeøjne og skrammer i ansigtet og et hvidt tæppe om skuldrene er en 39-årig mand netop ført ind i dommervagten i København.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i en sag om en udbrændt skurvogn, hvor der blev fundet en død person. Det er politiets betegnelse, men anklageren benytter udtrykket 'pavillon'.

Politiet fik en anmeldelse om brand i skurvognen, som stod på Kraftværksvej på Amager natten til tirsdag.

Under brandundersøgelsen fandt man liget af en person, der endnu ikke er blevet identificeret, har Københavns Politi oplyst torsdag formiddag.

Anholdt ud på natten

Politiet har siden arbejdet på at få klarlagt omstændighederne ved branden, og det har ført til, at den 39-årige mand blev anholdt natten til i dag og blev sigtet for forsætlig brandstiftelse.

Foto: Kenneth Meyer

I dommervagten har anklager Andreas Christensen netop læst hele sigtelsen op. Den anholdte, som er litauer, er sigtet efter Straffelovens paragraf 180 ved 9. november i tiden op til klokken 00.54 at have sat ild til en pavillon placeret på den kommunale opbevaringsplads på Kraftværksvej, hvorved en hidtil uidentificeret person, som lå og sov, afgik ved døden.

Han nægter sig skyldig

Den anholdte nægter sig skyldig, oplyste hans forsvarer Knud Meden efter kort at have talt med manden, som er flankeret af en tolk.

Anklageren begærede herefter om dørlukning blandt andet i forhold til, at den døde ikke er identificeret og at pårørende derfor heller ikke er underrettet. Desuden – fremhævede han – at en række vidner indtil videre kun har været involveret i en foreløbig afhøring.

Ekstra Bladet protesterede mod dørlukningen. Det skete med henvisning til, at der er tale om en alvorlig sag, som offentligheden bør kende omstændighederne omkring.

Dommeren mente dog, at dørene burde lukkes, også fordi vidnerne, som kun midlertidigt er afhørt har en indbyrdes relation og ikke skal kunne, som hun sagde ’afstemme forklaringer’ i sagen. Efter grundlovsforhøret blev den 39-årige litauer fængslet i foreløbig 27 dage.

