Fængslet: Offer stukket i maven

Der var et stort politiopbud på Torvet i Hillerød. Toge og busser blev standset i en periode, og et område var afspærret, efter en mand i torsdags var blevet stukket ned med kniv og bragt til hospitalet

I går lykkedes det politiet at anholde en 21-årig mand og sigte ham for særlig rå og brutal vold.

Det skete efter at politiet havde meddelt på Twitter, at de havde ganske tydelige overvågningsbilleder af en gerningsmand, som de overvejede at offentliggøre, hvis han ikke meldte sig selv.

Fængslet i dag

Manden blev i dag fængslet frem til den 8.april efter et grundlovsforhør ved retten i Lyngby, oplyser anklager ved Nordsjællands Politi, Christina Grue til Ekstra Bladet.

Han er er sigtet for at have stukket en yngre mand i maven klokken ca 11.39 i torsdags, så offeret fik en operationskrævende læsion i bughinden. Efter knivstikket stak gerningsmanden af fra stedet.

Den 21-årige er oven i sigtelsen for brutal vold sigtet efter en paragraf, som kan give en højere straf, hvis man tidligere er dømt for forsætligt legemesangreb.

Manden nægter sig skyldig.

Hvad politiet mener, er baggrunden for knivstikkeriet, og hvad den anholdte eventuelt har forklaret, kan ikke oplyses, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.