Fængslet og sigtet for rambuktyveri: Stjal ure for over 5,7 mio. kroner

En 37-årig mand er i dag sigtet og efter et grundlovsforhør I Københavns Byret fængslet i foreløbig 27 dage for sin formodede rolle i et rambuktyveri mod urmageren Hvelplund i Københavns indre by 31. januar.

Manden er tidligere fremstillet in absentia og har været efterlyst internationalt.

En 37-årig mand og en 40-årig kvinde er ligeledes sigtet i sagen og efter et tidligere retsmøde varetægtsfængslet. Samtlige de sigtede er rumænere, og politiet mener, at der fortsat er to p.t uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

Episoden fandt sted mellem ca. kl. 4.05 og kl. 4.10 om morgenen.

Tyveriet skete ved, at gerningsmændene anvendte en bil som rambuk og derved skaffede sig adgang til forretningen Hvelplund Ure og Smykker.

Tyvene stjal adskillige ure til en samlet værdi af mindst 5.794.230 kr.

Ifølge politiets teori var tyveriet planlagt og organiseret, og den sigtede kvinde skal forinden have sørget for blandt andet logi til de fire medgerningsmænd.

Efterfølgende sørgede kvinden angiveligt for parkering af tyvenes flugtbil og rengøring af den med sprit, ligesom hun ifølge politiet hjalp de mændene med at rejse ud af Danmark.

Kvinden har ved et tidligere retsmøde nægtet sig skyldig.