Fængslet og ulykkelig: Mor må ikke se spædbarn

Rumænsk ægtepar sigtet for vold mod deres spædbarn i Danmark skal blive i hvert deres arresthus, mens familiemedlem bønfalder retssystemet om at tage humanitære hensyn til moderen

- Åh, Jesus. Jeg havde sådan håbet, at retten ville være menneskelig.

Det er den spontane reaktion hos Magda Savuica, svigerinde til det unge rumænske ægtepar, som i januar blev sigtet for livsfarlig vold mod deres fælles to måneder gamle søn, og som tirsdag begge fik forlænget deres varetægtsfængsling med fire uger i Retten i Kolding.

De nægter sig begge skyldige.

Kendelsen faldt efter en afhøring bag lukkede døre. Dommeren mente ifølge den sigtede kvindes forsvarer, Anders Trøck-Kronberg, at der var begrundet mistanke om, at barnets mor og far er skyldige. Den vurdering forstår Magda Savuica ikke. Hun er parrets svigerinde og er leder af en rumænsk nødhjælpsorganisation.

- Det er så uretfærdigt og alt for hårdt og umenneskeligt. Ingen af de to er farlige for omgivelserne. De kunne sagtens være hjemme, mens politiet efterforsker, hvad der skete, mener Magda Savuica.

Søn i dansk familiepleje

Hun har været i kontakt med svigerinden og beskriver, hvordan hun især er ulykkelig over, at hun ikke må se eller få information om sønnen. Den lille dreng er nu ifølge Magda Savuica anbragt i dansk familiepleje.

- Det er utrolig hårdt for hende. Oven i det kommer, at hun har blødninger efter fødslen, og at hun ikke forstår dansk eller engelsk. Nu må hun heller ikke tale med sin mor over en video-link længere, forklarer Magda Savuica.

Magda Savuica er bekymret for sin brors mand og ikke mindst sin svigerinde, der begge er sigtet i den prekære voldssag og tirsdag blev varetægtsfængslet i yderligere fire uger i Danmark. Privatfoto

Det rumænske ægtepar er hver for sig sigtet for frem til udgangen af januar i år at have udsat drengen for vold, som udløste knoglebrud i højre side af hans kranium, blødninger i hjernen og bag øjnene samt enkelte punktformede blødninger i begge øjne.

Rejses der tiltale og ender de med at blive kendt skyldige, kan det kaste en lang fængselsstraf og en tvangsfjernelse af sig.

Får ingenting at vide

- Vi får ingenting får at vide. Det eneste, vi beder om, er at få mulighed for at beskytte og yde humanitær støtte til min svigerinde. Det går bedre med hendes mand. Han forstår dansk og er mentalt stærk, siger Magda Savuica.

Den sigtede kvindes forsvarer, Anders Trøck-Kronberg er også begrænset af de lukkede døre under retsprocessen. Han har ingen kommentarer til sin klients situation. Det har Billund Kommune, Sydøstjyllands Politi og de forskellige ministerier heller ikke.

- Men jeg kan bekræfte, at min klient har det meget svært. Hun er meget berørt af sagen, siger Anders Trøck-Kronberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forældres udfordring: Baby græd hele tiden

Det fængslede ægtepars fælles søn var syg og græd meget i de første måneders af sit liv. Her er de fotograferet under den unge kvindes graviditet i efteråret 2021. Privatfoto

Den snart tre måneder gamle hovedperson for den komplicerede midtjyske voldssag blev i januar i al hast overført til akut behandling på Odense Universitetshospital. Her vurderede læger spædbarnets kvæstelser som følge af ruskevold til at være livstruende.

Ekstra Bladet erfarer, at drengens tilstand siden har stabiliseret sig, og at han ikke er indlagt længere.

Men de rumænske myndigheder har fået at vide, at han ikke er rask nok til at blive eskorteret ned til sine bedsteforældre i Rumænien. Det har Gabriela Firea, minister for familie, børn og ligestilling, oplyst i en pressemeddelelse.

Drengens morfar og mormor har i forvejen en 14-årig pige i pleje, og de rumænske myndigheder vurderer, at de fuldt ud er i stand til at varetage barnets tarv.

Den sigtede far har boet en årrække i Danmark, hvor han før sin anholdelse arbejdede som kok. Hans hustru er psykolog-uddannet pædagog. Parret blev gift i 2019 og har siden boet sammen i en midtjysk by.

Kvinden fødte parrets søn i december sidste år. Forældrene var ifølge familien ulykkelige over, at han næsten konstant skreg og hyppigt kastede op. Der er tale om et ønskebarn, som kom til verden et par år efter, at den cirka 25-årige mor måtte abortere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

