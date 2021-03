Bandidos-rocker sigtet for at dræbe bandeveteran og såre krigsminister har tidligere stået bag blodige overfald

For abonnenter

Bandidos-rockeren, der lige nu sidder fængslet for drabet på bandeveteranen Cem Kaplan og drabsforsøg på en 21-årig krigsminister fra NNV, nåede kun at være på fri fod i et år og otte måneder.