Fængslet: Røvede bil med kniv og kørte galt

KØBENHAVNS BYRET: Det gik ganske voldsomt for sig, da en bil lørdag først kørte vildt på stisystemet ved Københavns Vestvold og efterfølgende kørte galt

Det kom frem ved et grundlovsforhør, hvor en 21-årig mand i dag, søndag, blev fremstillet.

Konkret er manden sigtet for at have røvet en bil og efterfølgende med høj hastighed at have kørt igennem lokalområdet omkring Søborg og Mørkhøj. Muligvis i alkohol- og narkopåvirket tilstand.

Var ikke frisk

Ved dagens retsmøde var manden iført bukser og t-shirt, der havde påsat mærkater med teksten 'Københavns Fængsler'. Han virkede ikke helt frisk og ønskede ikke at svare på spørgsmål med henvisning til sin slidte tilstand.

Det oplyste mandens advokat, Kristian Mølgaard.

Han udbad samtidig navneforbud på sin klient, hvilket dommeren bevilgede.

Anklageren dokumenterede sagens forløb, der tog sin begyndelse lørdag ved middagstid på en p-plads ved Rema 1000 på Gyngemose Parkvej.

Kvinde frarøvet bil

Her havde en kvinde netop købt ind og sat sig ind i sin bil, da en ung mand pludselig åbnede døren og satte sig ind på passagersædet. Manden var brun i huden og talte dansk og arabisk. Med en kniv truede han kvinden:

- Gå ud af bilen, eller jeg stikker dig, sagde manden blandt andet.

Kvinden skyndte sig ud af den mørkegrå BMW, og manden rykkede over på førersædet. Efterfølgende kørte han bort i høj fart.

Den chokerede kvinde kontaktede politiet, der hurtigt begyndte at lede i nabolaget. Kort efter kom der melding om, at bilen kørte rundt på stisystemet ved Vestvolden, der ellers er forbeholdt gående og cyklister.

Bakkede ind i politibil

En patrulje kørte til stedet, hvor bilen nu holdt stille. Men da politibilen nærmede sig, satte føreren bilen i gear og bakkede. Her ramte han patruljebilen.

Han kørte derefter videre voldsomt slingrende, har et vidne forklaret til politiet. Vidnet var en mand, der kom gående med sin et-årige søn i barnevogn, og da han så bilen komme kørende, skyldte han sig væk fra stien.

Bilens hastighed blev vurderet til at være imellem 80 og 100 kmt.

Kort efter hørtes et høj brag i forbindelse med, at BMW'en havde ramt et træ og var kørt galt.

Slap ude store mén

Betjentene nåede frem til stedet, hvor de fandt føreren liggende på passagersædet i mere eller mindre bevidstløs tilstand. I en ambulance blev han kørt til Rigshospitalets Traumecenter, hvor han blev undersøgt.

Han fik ligeledes taget blodprøver, der skal vise, om han havde sprit og narko i blodet.

Åbenbart slap han uden de store fysiske mén.

Ved dagens grundlovsforhør erkendt den 21-årige delvist sigtelserne.

Afsoner domme for røveri

Anklageren dokumenterede, at den 21-årige indenfor de seneste to år har fået to domme for røveri og frihedsberøvelse, og at han derfor er under afsoning.

- Jeg ved dog ikke, hvorfor han i går var på fri fod, tilføjede hun.

Hun krævede, at manden blev varetægtsfængslet i foreløbigt 23 dage. Omvendt mente forsvareren, at manden blot skulle tilbage til afsoning.

Dommeren fandt dog, at der begrundet mistanke, og derfor blev manden varetægtsfængslet.