Fængslet: Røvede ure på gaden

En 29-årig mand er tidligere i dag, onsdag, blevet varetægtsfængslet i forbindelse med foreløbigt tre gaderøverier, der alle er begået i København i august måned.

Der er tale om en franskmand med nordafrikansk baggrund. Han nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig.

Første røveri blev begået sammen med et antal ukendte medgerningsmænd 13. august omkring kl. 23.30 i Toldbodgade.

Her blev offeret først skubbet, hvorefter man efterfølgende greb ham om halsen og nakken, hvorefter man kastede ham op på en bil og stjal hans armbåndsur af mærket Patek Phiippe til en værdi af 200.000 kr.

Næste røveri blev udført i Gothersgade 28. august omkring kl. 01, hvor sigtede sammen med to andre foreløbigt ukendte medgerningsmænd tog både hals- og armgreb på offeret. Her røvede man et Rolex GMT-Master til en værdi af cirka 100.000 kr.

Tredje røveri skete 29. august omkring kl. 02.40 i krydset Krystalgade og Fiolstræde. Her blev offeret frarøvet et guldur af mærket Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Det skete ved ved at man vred offerets venstre arm rundt og stjal uret.

Den 29-årige blev fængslet i foreløbigt 27 dage.