Fængslet: Stjal dyre biler

En mand, der aldersmæssigt beskrives til at være yngre, er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby, hvor han sigtes for tyveri af biler.

Han nægter sig skyldig i sagen.

Anklager, Ulla Greibe, fortæller, at der er tale om seks biler i den dyre prisklasse.

Bilerne er fortrinsvis stjålet i Nordsjælland. Blandt andet Holte og Klampenborg.

hun oplyser endvidere, at manden derfor er sigtet for groft tyveri.

Hun fortæller, at retsmødet blev holdt for lukkede døre. Blandt andet fordi, man har mistanke om, at der er mulige medgerningsmænd på fri fod.

På grund af de lukkede døre er der ikke muligt at beskrive sagens detaljer yderligere.

Ud over at nægte sig skyldig ønskede han ikke t udtale sig ved dagens retsmøde. Her blev han varetægtsfængslet i foreløbigt i foreløbigt fire uger.