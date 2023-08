Fængslet to år efter voldtægt

To år efter en sag om voldtægt har Københavns Politi foretaget anholdelse, og i dag blev en 18-årig mand varetægtsfængslet.

Manden er sigtet for voldtægt og blufærdighedskrænkelse den 8. oktober 2021 klokken cirka 21 i en smøge ved Dagmar Biografen i Jernbanegade.

Dengang beskrev Ekstra Bladet, hvordan politiet afspærrede området efter en anmeldelse om voldtægt og foretog kriminaltekniske undersøgelser. En mand var kortvarigt anholdt, men blev løsladt igen.

I følge sigtelsen mod den unge mand, som i dag blev fremstillet i dommervagten, udnyttede han sin fysiske eller psykiske overlegenhed og enten ved brug af tvang eller trusler, førte han en teenagepige ind i smøgen ved biografen.

Politiet undersøger anmeldelsen i oktober 2021. Foto: Kenneth Meyer

Her befølte han og fastholdt pigen og gennemførte et samleje, mens hun lå på jorden, selvom offeret i følge sigtelsens ordlyd flere gange skreg, græd og sagde stop og av eller lignende. Pigen forsøgte også flere gange at slå, sparke, skubbe og rive manden i håret for at få ham til at stoppe.

Et stykke af gaden blev afspærret. Foto: Kenneth Meyer

Grundlovsforhøret mod den anholdte mand fandt sted bag lukkede døre. Det er ikke lykkedes at opklare, hvad der har ført til en anholdelse i sagen her små to år efter.

Den anholdte mand nægter sig skyldig.

Han blev fængslet i foreløbig 28 dage.