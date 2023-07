Fængslet: To mænd meldte sig

To mænd er sigtet for grov vold

To mænd på 28 og 32 år fra Esbjerg er blevet fængslet efter et lukket grundlovsforhør sigtet for grov vold.

De to har været efterlyst af politiet som medvirkende i en sag om et overfald på en 35-årig mand fra Aarhus, der fredag den 16. juni 2023 klokken cirka 20.30 blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg.

Mændene meldte sig selv til politiet i denne uge. De to anholdte nægter sig skyldige og tog forbehold for kære af varetægtsfængslingen.



Fem andre mænd er fortsat efterlyst af politiet i sagen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Uidentificeret mand er efterlyst i sagen.

Jonas Fedder Rasmussen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi.

Efterlyste Søren Sung Frahm. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Efterlyste Jasar Beganovic. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi