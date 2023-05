Fængslet: Voldtægt og trusler

En 46-årig mand er blevet fængslet i en sag, der omfatter voldtægt, trusler og røveri, melder Østjyllands Politi på Twitter.

Manden blev i formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus i sagen, der udspillede sig i april.

Det meste af grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre.

Men Stiften. dk var til stede før dørlukningen og oplyser, at sigtelserne gik på voldtægt, røveri og trusler mod den samme kvinde. Kvinden skulle blandt andet være blevet slået og fik frataget sin telefon, hvor der befandt sig nogle følsomme billeder, som den 46-årige i følge sigtelsen skulle have brugt til at true sig til samleje. Det skete to gange i en bil.

Det er uvist, hvordan den 46-årige mand forholder sig til sigtelserne.

Dommeren besluttede under grundlovsforhøret, at fængsle manden i foreløbig fire uger.

