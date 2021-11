Fængslet: Voldtog kvinde på byretstrappe

En 18-årig marokkaner er i dag, onsdag, blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Her blev han sigtet for at have voldtaget en kvinde på trappen til Københavns Byret - der i øvrigt huser dommervagten. Marokkaneren nægter sig skyldig.

I følge sigtelsen gennemførte manden et samleje med kvinden uden kvindens samtykke.

Episoden udspandt sig i følge sigtelsen 10. oktober omkring kl. 06 om morgenen.

Ved dagens grundlovsforhør blev han varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.

