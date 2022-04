Fængslet: Voldtog og afpressede dreng

28-årig nægter sig skyldig i sag, hvor han er mistænkt for at filme sexovergreb imod mindreårig

En 28-årig mand er blevet varetægtsfængslet i en sag, der drejer sig om overgreb og forsøg på seksuel afpresning i en sag, hvor offeret er en mindreårig dreng.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, hvor sigtelsen beskrives.

Manden nægter sig skyldig, fortæller den sigtedes advokat, Erbil Kaya. Han har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ekstra Bladets research viser, at den sigtede har været del af det kriminelle indvandrerbandemiljø i Ishøj.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør 28. marts. I sigtelsen er er nævnt fire forhold:

Første forhold beskriver, hvordan manden på et ukendt tidspunkt i februar i år skal have forsøgt at tvinge offeret til sex ved hjælp af trusler.

Det skete via en snapchatprofil, hvor han ifølge sigtelsen truede med at offentliggøre en video af en voldtægt af offeret, der ville blive sendt til offerets venner og familie, hvis ikke offeret føjede sig.

Offeret i sagen er ifølge sigtelsen en mindre-årig dreng, hvis konkrete alder dog ikke fremgår.

Den 28-årige er endvidere sigtet for at have voldtaget offeret på et ikke nærmere angivet tidspunkt i december 2019. Sigtelsen beskriver, hvordan den 28-årige dengang truede offeret med en pistol og tvang ham ind i en lejlighed, hvor han voldtog offeret.

Sigtelsen beskriver endvidere, hvordan den 28-årige filmede voldtægten uden offerets viden.

Derfor er den 28-årige også sigtet for at være i besiddelse af børnepornografi, i det han han ifølge sigtelsen havde omtalte video af det seksuelle overgreb på sin telefon.

Det er ifølge sigtelsen omtalte video som han skal have brugt til at forsøge at true offeret til sex tilbage i februar.

Ved grundlovsforhøret blev den 28-årige varetægtsfængslet.