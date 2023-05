Fængslingsfrist: Dommer skal ikke vurdere Emilie-sag

Billedet af den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng og kidnapningen af den 13-årige pige i Kirkerup, har ændret sig for Ekstra Bladets kriminaljournalister over den seneste uge

Anklagemyndigheden vil endnu ikke bede en dommer vurdere, om mistankegrundlaget mod en 32-årig mand er velunderbygget nok til at fængsle ham i sagen om drab på Emilie Meng. Det oplyser specialanklager Susanne Bluhm til Ritzau.

I midten af næste uge udløber fængslingsfristen for den 32-årige. Det betyder, at retten påny skal tage stilling til om, han fortsat skal sidde bag tremmer som arrestant.

Anklageren uddyber overfor Ekstra Bladet, at hun har en forventning om, at retten til det retsmøde alene skal vurdere grundlaget i den sag, han allerede er fængslet på.

Om hvornår retten så eventuelt skal tage stilling til, om fængslingsgrundlaget skal udvides, har hun overfor Ekstra Bladet ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt.

Den 32-årige blev den 17. april varetægtsfængslet i en sag om bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige. Han er fængslet frem til 11. maj.

Politiet oplyste på et pressemøde i sidste uge, at den 32-årige derefter var blevet sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng i 2016.

Politiinspektør Kim Kliver (tv) og vicepolitiinspektør Rune Nilsson på pressemødet i sidste uge. Foto: Per Rasmussen

Men retten skal altså ikke - under selve fristforlængelsen i næste uge - vurdere, om der er grundlag for, at han skal sidde varetægtsfængslet - også på mistanken i Emilie Meng-sagen.

Man kan godt være sigtet for flere kriminalsager, men alene sidde fængslet på en af dem.

Den 32-årige anholdte mand er efter fængslingen også blevet sigtet for forsøg på voldtægt af en ung kvinde i Sorø i november 2022. Offeret blev med kniv truet ned på jorden, men gjorde ifølge politiet så meget modstand at gerningsmanden til sidst løb fra stedet.

Den 32-årige nægter sig skyldig i de nye sigtelser mod ham.

Kan vælge frivilligt at blive

Når retten skal tage stilling til fortsat fængsling, er der umiddelbart tale om, at der skal være et retsmøde, enten hvor arrestanten og forsvareren møder op fysisk i retten, eller de kan medvirke via et videolink fra fængslet.

Arrestanten og forsvareren kan også vælge en frivillig fristforlængelse, hvis de vurderer, at der ikke er særlig stor chance for, at retten vil sætte den anholdte på fri fod.

Forsvarsadvokat Karina Skou siger til Ekstra Bladet i dag, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan de forholder sig på det punkt. Den beslutning bliver taget i dagene lige op til fristforlængelsen onsdag.

