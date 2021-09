Færdselsuheld før voldsomt knivstikkeri

To knivofre er kendt i det lokale bandemiljø i Esbjerg, og politiet mener, at der er tale om et internt opgør

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Et sammenstød mellem biler gik forud for et voldsomt knivstikkeri, hvor to unge mænd blev stukket flere gange med kniv.

Det fortæller politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sammenstødet skete ved et boligområde på Præstebakken i Esbjerg tirsdag aften kort før klokken 19 og udviklede sig til et udendørs slagsmål, hvor flere personer var involveret.

Hele scenariet er stadig lidt mudret, og præcis hvor mange biler og personer, der var involveret, er stadig uvist. Politiet er derfor meget interesseret, hvis der er videoovervågning eller nogen, der har optagelser fra hændelsen på mobiltelefon.

- Der er nogen, der ramler ind i hinanden. I den forbindelse er der nogen, der løber fra den ene bil og bliver overfaldet af nogle andre. Og i den anledning bliver de to, der løber i første omgang, blandt andet stukket med kniv, siger Jeppe Kjærgaard.

- Var der tale om et forsætligt færdselsluheld?

- Det kan vi på ingen måde afvise. De påkører hinanden på en eller anden måde, men hvordan skal vores tekniske undersøgelser gerne belyse, siger han.

Tyder på internt bandeopgør

De to mænd på 20 og 25 år er stukket flere gange på kroppen, men der er ikke pt. livsfarlige skader. De er stadig indlagt på sygehuset, hvor politiet også er til stede i forbindelse med indlæggelsen som en tryghedsskabende foranstaltning.

- Vi har tidligere stødt på dem i bandemiljøet i Esbjerg, siger han og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at den almindelige borger skal være nervøs for at blive udsat for det her. Vi betegner det som noget internt i bandemiljøet.

Tre personer blev anholdt i forbindelse med en ransagning i en lejlighed, men de er løsladt igen.

Politiet har tidligere været ude og fortælle, at grupperingerne, der går under betegnelsen ST og KV-gruppen har voldt problemer.

Politiinspektøren ønsker dog ikke at sætte navn på i den aktuelle sag.

- Der har været ro i lang tid, må vi sige. Det er længe siden, at vi har haft hændelser af den her karakter, så hvor det lige bærer hen, vil jeg være lidt varsom med at udtale mig om, siger han.

- Men man ved jo, at der er en tendens til, at ting bliver hævnet i det her miljø. Kunne du frygte, at det her er startskuddet til noget?

- Det håber jeg bestemt ikke, og det er også en af årsager til, at vi vil være massivt til stede og vi egentlig gør en ret stor indsats for at komme til bunds i det her så hurtigt som muligt, siger han.

Han fortæller, at politiet nu kører en præventiv indsats i området og kommer ud med deres politibus i dag. Her kan bekymrede borgere henvende sig, ligesom man hellere end gerne må henvende sig, hvis man har set noget.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de løbende har lagt et hårdt tryk på bandegrupperingerne i Esbjerg.

De skriver, at 11 bandemedlemmer pt. er fængslet, og at der de seneste år er i alt 55 medlemmer og relaterede, der er blevet idømt en samlet straf på indtil videre 87 år.

Derudover er en person udvist for bestandig, og tre personer er betinget udvist.