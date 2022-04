Færdselsuheld: Lastbil væltet

Opdatering kl. 06.09:

Politiet oplyser på Twitter, at afspærringen er indsnævret til Tølløsevej mellem Nyrupvej og Ubberupvej.

Et solouheld på Tølløsevej fra Ugerløse til Tølløse tidligt torsdag morgen har medført, at vejen er afspærret.

En lastbil er her væltet

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Nielsen.

Politiet oplyser desuden på Twitter, at man regner med, at vejen er spærret i cirka to timer.

Lastbilen skal nemlig tømmes for gods før den kan flyttes fra stedet.

