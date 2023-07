Færdselsuheld på Bornholm - to personer kørt på hospitalet

Et færdselsuheld på Bornholm tidligt torsdag morgen har resulteret i, at to personer er blevet kørt på hospitalet, efter at en personbil kørte i en grøft på landevejsstrækningen mellem Hasle og Allinge.

Det bekræfter Bornholms Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse klokken 5.25 om, at der var sket et færdselsuheld på Helligpedervej i Rutsker, fortæller vagthavende Karoline Keller.

- De to personer var blevet fastklemt i bilen. De er ikke kommet alvorligt til skade, men er blevet kørt til hospitalet til et tjek.

Det vides ikke endnu, hvad der forårsagede ulykken.

Ekstra Bladet følger sagen ...