Færdselsuheld på motorveje

Politi og redning er rykket ud til to uheld denne morgen

Opdateret klokken 8.43: Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at to biler var kørt sammen på Vestmotorvejen. Ingen personer kom til skade. De er åbnet for trafikken igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tirsdag morgen er der sket et færdselsuheld på Vestmotorvejen i østgående retning mellem Sorø og Ringsted.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på det sociale medie X.

'Det medfører kødannelse, og p.t. kan trafikken kun passere i nødsporet,' oplyser politikredsen.

P4 Trafik skriver, at redning er på vej til stedet.

Uheld på Østjyske Motorvej

På Østjyske Motorvej er der også sket et uheld, der forlænger rejsetiden.

Det oplyser P4 Trafik på X klokken 8.25.

Det er sket i retningen Aarhus mod Horsens mellem afkørsel Horsens C og Horsens Syd.

'Uheldet er sket i venstre spor, men kan passeres med forsigtighed,' skriver P4 Trafik.

Klokken 8.40 skriver P4 Trafik, at 'begge spor er farbare igen og køen afvikles langsomt'.

