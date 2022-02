Færre sorte huller

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Få overblikket over hele sagen her.

Politiet er ved at have styr på hændelsesforløbet efter Mia Skadhauge Stevns forsvinden sidste søndag klokken 06.09

Politiet arbejder intenst på at kortlægge, præcis hvad der skete, efter at Mia Skadhauge Stevn sidste søndag morgen klokken 06.09. Og hvor der tidligere har været en hel del store sorte huller, begynder der at tegne sig et billede af de to drabssigtedes færden.

– Jeg tænker egentlig, at vi er ved at være der, hvor vi har ret godt styr på hændelsesforløbet. Vi arbejder jo konstant med at stykke det sammen, og vi bliver klogere dag for dag, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen til Ekstra Bladet. Han understreger også, at netop den kortlægning er noget af det allervigtigste i efterforskningen lige nu.

Søndag blev der holdt fakkeloptog for Mia Skadhauge Stevn flere steder i landet. Her et billede fra København. Foto: Anthon Unger

Hvordan Mia Skadhauge Stevn er blevet dræbt og hvordan er ikke blevet endeligt fastlagt.

– Det må de retsmedicinske undersøgelser fastslå, siger vicepolitiinspektøren, som heller ikke kan sige noget om, præcis hvornår hun er afgået ved døden.

Politiet har tidligere sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at Mia Skadhauge Stevn havde nogen relation til de sigtede mænd. Det gælder stadig.

– Som det ser ud nu, er der ikke noget, der tyder på det.

I alt har politiet modtaget op mod 700 henvendelser fra vidner. Det er begyndt at klinge af, og politiet har heller ikke længere samme behov for hjælp fra offentligheden som tidligere.

Men hvis nogen stadig sidder inde med informationer eller har set den fængslede mands sorte golf enten i Hammer Bakker eller i Dronninglund Storskov, må de stadig gerne henvende sig, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Mia Skadhauge Stevn blev samlet op i denne sorte golf 2.0 TDI fra 2015.

Mellem klokken 06.30 og 07.30 søndag morgen befandt bilen sig i Hammer Bakke nord for Aalborg. Politiet har markeret på kortet, hvor den holdt parkeret. Politifoto

Det var i det store skovområde, at Mia Skadhauge Stevns jordiske rester er blevet fundet. Lørdag ankom en rustvogn til stedet. Læs mere her(+)

To mænd er sigtet for drabet. Begge nægter sig skyldig. De er 36 år, bedste venner og har kendt hinanden siden barndommen. Ved et grundlovsforhør torsdag blev den ene fængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt.

Læs om hans reaktion her(+)

Overblik: Mias sidste færden: Her er de sorte huller.

Dømt før: Belurede 16-årig

Den af de to venner, der nu siddet fængslet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, er tidligere blevet dømt i en uhyggelig sag. Blandt andet belurede han en teenage-pige og der blev senere fundet sæd på hendes vindue. Læs mere om dommen her(+)

