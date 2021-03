Fætre dømt for skud og trusler: 13-årig pige var i fare

En lørdag eftermiddag i november affyrede en mand seks skud med en pistol uden for en boligblok i Odense-bydelen Vollsmose.

Skuddene blev affyret i retning mod en gruppe mennesker, som var forsamlet - herunder en 13-årig pige.

Ingen personer blev ramt. Men de tilstedeværendes liv og førlighed var i fare, og på den baggrund er gerningsmanden - Mohamad Ahmad Maarouf - blevet idømt tre års fængsel.

Dommen er afsagt ved Retten i Odense.

Det fortæller anklager Brian Dybdahl fra Fyns Politi.

Mohamad Ahmad Maarouf er 32 år og var sammen med sin fem år yngre fætter, da skuddene blev affyret i Vollsmose.

Fætteren er blevet idømt fire måneders fængsel for trusler.

Samtidig med, at Mohamad Ahmad Maarouf affyrede skud, løb hans 27-årige fætter frem med en gaspistol hævet foran sig.

Dette vurderes af retten som en trussel, da der ikke blev affyret skud.

- Retten har konkret vurderet, at den 27-årige, der løb frem med en gas- eller signalpistol, ikke var vidende om eller medvirkende til, at hans fætter affyrede skud, siger Brian Dybdahl.

Mohamad Ahmad Maarouf forklarede i retten, at han var i besiddelse af en hardball-pistol ved episoden, og at han ikke affyrede skarpe skud.

Men den forklaring købte dommeren ikke.

- Jeg argumenterede for, at der var affyret skarpe skud, og det var retten enig i, lyder det fra anklageren.

Tirsdag skrev Fyens Stiftstidende fra det første retsmøde i sagen.

Her forklarede den 32-årige mand ifølge avisen, at han forsøgte at forsvare sig selv og sin familie, da han sammen med sin fætter løb frem med gaspistoler uden ammunition mod en truende gruppe.

Familien, der har arabisk baggrund, følte sig truet på grund af stigende spændinger mellem somaliere og arabere i boligområdet.

Spændingerne opstod angiveligt i kølvandet på et drab på en 31-årig mand med somalisk baggrund sidste sommer i Vollsmose.

Han var efter alt at dømme et tilfældigt offer, der ved et uheld kom imellem to stridende grupperinger og blev ramt af skud.

Efter episoden rettede somaliere deres vrede mod arabere i området, forklarede Mohamad Ahmad Maarouf.

Brian Dybdahl argumenterede i retten for, at Mohamad Ahmad Maarouf skulle idømmes tre et halvt års fængsel, hvis han blev kendt skyldig i at have affyret skud mod forsamlingen af mennesker.

Som udgangspunkt gik han efter samme straf til den 27-årige fætter.

- Men hvis retten kom frem til, at han alene skulle dømmes for trusler, argumenterede jeg for fængsel i fire til seks måneder, siger Brian Dybdahl.

Den 32-årige udbad sig betænkningstid efter dommen. Dermed har han 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen.

Hans fætter modtog dommen på stedet.