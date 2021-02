Fakkeldemonstration ved Vestre Fængsel

Københavns Politi er lige nu til stede ved en demonstration foran Vestre Fængsel i København.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup over for Ekstra Bladet.

- Det er fredelige mennesker, som går stille og roligt, siger vagtchefen.

Arrangørerne bag skriver på Facebook, at fakkeldemonstrationen er til fordel for en 30-årig kvinde, der blev anholdt under demonstration i København, som var arrangeret af den kontroversielle gruppe Men in Black.

Foto: Kenneth Meyer

Den 30-årige kvinde er sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, efter hun til demonstrationen opfordrede deltagerne til at 'smadre byen uden vold'.

- Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her.

- Er I med, er vi færdige med at acceptere det lort, så lad os smadre det, venner – folkestyret, folket i Folketinget, smadre systemet. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck politiet, fuck det hele, mand, lød det blandt andet fra den 30-årige kvinde, som efterfølgende blev anholdt.

Arrangørerne bag dagens fredelige fakkeldemonstration skriver på Facebook, at årsagen til demonstrationen er, at den 30-årige kvindes søn i dag har fødselsdag.

Demonstration er planlagt frem til klokken otte, fortæller vagtchefen.

