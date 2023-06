Faldt i søvn bag rattet: Nu er han dømt

Seks måneders betinget fængsel, en bøde på 13.000 kr. og 2,5 års ubetinget frakendelse af førerretten.

Sådan lyder dommen over en 43-årig mand, som faldt i søvn bag rattet og forårsagede en alvorlig ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklagere på Twitter.

Ulykke skete i 2021, da manden kørte på Kalundborgvej i Svebølle.

'Manden endte i modsatte vognbane og påkørte frontalt en modkørende bil,' forklarer Midt- og Vestsjællands Anklagere i tweetet.

I forbindelse med sammenstødet blev flere af de involverede påført 'betydeligt livstruende skader'.

Den 43-årige blev desuden dømt for i 2022 at have påkørt en anden bilist under en overhaling i morgentraffikken på Holbækmotorvejen.

Han modtog dommen.