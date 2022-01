Falsk alarm i dansk ferieby

'Ingen sure miner herfra,' skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter lørdag aften, da de kom med en opdatering på en tidligere melding.

Sidst på eftermiddagen meddelte politikredsen nemlig, at en strandgæst på stranden ved Blåvand havde fundet en lidt mistænkelig effekt.

- Der er en, der er ude at gå på stranden, som finder, hvad han selv tror - og hvad vi faktisk også tror ud fra billedet - kan være en mine. Det er et kendt mineområde, hvor der tidligere også er fundet miner, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Ammunitionsryddere på stedet

- Vi sender billedet til vurdering ved EOD (ammunitionsrydningstjenesten, red.), og de kan heller ikke afvise, at det er en mine, og de sender ammunitionsryddere til stedet.

Men det viste sig, at det slet ikke var en mine, der havde fanget strandgæstens øje og givet anledning til mistanke.

- Ved undersøgelse af den, viser det sig, at det er noget affald. Et stykke plastik, fortæller vagtchefen.

Selvom det i sidste ende viste sig at være et ufarligt stykke plastik, er vagtchefen tilfreds med, at den vågne strandgæst henvendte sig til politiet.

- Og ja, det er selvfølgelig en sjov historie, men vi er bestemt godt tilfredse med, at man reagerer, som man gør, fra anmelders side. Hellere en gang for meget end en gang for lidt, og end man selv begynder at pille ved det, afslutter han.