Falsk bankbud stjal større beløb fra pensionist

Det er ingen hemmelig, at man skal være særligt opmærksom, når man modtager forespørgsler om sin bankkonto.

Det måtte en 73-årig kvinde fra Hadsten sande, da hun onsdag formiddag fik et opkald fra et ukendt telefonnummer, hvor en kvindelig gerningsmand præsenterede sig selv som rådgiver for banken Nordea, og franarrede pensionisten et større kontantbeløb, oplyser Østjyllands Politi.

Den falske bankmedarbejder spurgte den 73-årige kvinde, om hun for nyligt havde købt nogle mobiltelefoner på afbetaling.

Disse køb kunne den 73-årige ikke genkende, hvortil den falske bankmedarbejder forklarede, at der derfor måtte være tale om svindel på den kvindelige pensionists dankort.

Sendte bankbud

Svindleren fik derfor overbevist den 73-årige, om at dankortet skulle udleveres for, at politiet kunne igangsætte en efterforskning, og i den anledning ville banken være så venlige at sende et bankbud ud, for at hente kortet.

Få minutter efter opkaldet ankom det såkaldte bankbud til den ældre kvindes adresse, hvor det lykkedes at franarre både koden og kortet, stadig under påskud af at være fra Nordea.

Efterfølgende kunne det dog konstateres, at der var blevet hævet et større kontantbeløb på den 73-åriges konto.

Lignende sager

Østjyllands Politi oplyser, at de tidligere har haft lignende sager, hvor ældre kvinder bliver snydt til at udlevere deres bankkort.

Politiet opfordrer derfor borgere til at være ekstra opmærksomme, hvis man bliver kontaktet af folk, som påstår de ringer fra banken.

Det kvindelige bankbud beskrives, som 170 cm. høj og havde sort langt hår. Hun var iført mørkeblå trøje med Nordea-logo og lange bukser. Kvinden talte dansk, og forsvandt fra den 73-åriges adresse til fods.