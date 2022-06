Falsk bankmand fængslet: Svindlede ældre kvinder

Ved du noget om sagen, eller har du eller et familiemedlem været udsat for lignende, så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk

En 21-årig mand blev onsdag varetægtsfængslet i en omfattende sag, hvor ældre kvinder var udsat for svindel.

Ved onsdagens retsmøde nægtede den 21-årige, der har anden etnisk baggrund, sig skyldig.

På twitter oplyser Københavns Politi, at manden blev anholdt i Glostrup. Efterfølgende blev han fremstillet i Københavns dommervagt og sigtet for syv forhold om databedrageri.

Nogle af forholdene blev ved forsøget, da ofrene anede uråd. Tre gange lykkedes det dog den 21-årige ifølge sigtelsen, at franarre de ældre kvinder deres kontooplysninger og NemID-koder.

Efterfølgende blev de personfølsomme oplysninger brugt til at købe blandt andet Iphones og computere i forskellige centre på Sjælland.

Fremgangsmåden var ens i alle syv forhold. Sigtelsen beskriver, hvordan man telefonisk kontaktede kvinderne. Her udgav han sig for at være bankmedarbejder, og her lykkedes det ham i de tre tilfælde at franarre ofrene deres oplysninger.

Alle syv forhold er begået fra november i fjor og frem til anholdelsen tidligere på ugen. Ifølge sigtelsen var han ikke alene om svindlen, men ifølge sigtelsen er mulige medgerningmænd foreløbigt ukendte.

Ved grundlovsforhøret blev manden varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.

Igennem den senere tid har der været en længere række af lignende sager. Ekstra Bladet har tidligere talt med Herdis, der også har været udsat for denne form for svindel.

