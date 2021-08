Falsk bankmand lokker dankort fra ældre kvinde

Østjyllands Politi har i den seneste tid modtaget flere anmeldelser om ældre kvinder i Aarhus Kommune, der er blevet udsat for bedrageri. Her er der tale om såkaldte falske bankmænd, der snyder de ældre kvinder.

Tirsdag kom der endnu en anmeldelse - denne gang om en 86-årig kvinde fra Viby, der er blevet snydt af en person, som udgav sig for at være bankansat.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den falske bankmand havde efter sigende ringet den ældre kvinde op og fortalt hende, at nogle ukendte personer havde hævet kontanter fra kvindens kort, og at han ville hjælpe hende med at få styr på situationen.

Fik både kode og kort

I røret lykkedes det den falske bankmand at lokke kvinden til at give sin kode til dankortet. Han fortalte også kvinden, at en anden medarbejder fra banken ville besøge hende og hente kortet.

Kort efter dukkede en mand så op på adressen, hvor den ældre kvinde udleverede kortet.

Senere gik det op for kvinden, at noget var galt. Derfor kontaktede hun naboen, der hjalp hende med at spærre dankortet. På daværende tidspunkt var der allerede hævet nogle tusinde kroner på kortet.

Østjyllands Politi arbejder på højtryk med efterforskningen af bedragerierne mod de ældre kvinder i Aarhus Kommune. Det er dog ikke lykkedes at finde frem til gerningsmændene endnu.