Falsk betjent franarrede kvinde flere hundrede tusinde kroner

En 64-årig kvinde modtog et opkald fra en person, der udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Det lykkedes personen at narre kvinden til at overføre et meget stort pengebeløb

Der har den seneste tid været en del sager, hvor særligt ældre mennesker bliver svindlet for store pengebeløb gennem telefonen.

Senest blev en 64-årig kvinde fra Randers torsdag ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Rigspolitiet.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Kvinden forklarede til politiet, at den falske betjent havde fortalt hende, at hendes konti var i risiko for at blive misbrugt. Derfor skulle hun handle hurtigt for at flytte sine penge i sikkerhed.

Således narrede manden i telefonen kvinden til at flytte flere hundrede tusinde kroner over på en fremmed konto.

Østjyllands Politi er i færd med at efterforske sagen og opfordrer borgere til at følge følgende råd og dele dem med ældre familiemedlemmer:

Udlever aldrig følsomme oplysninger over telefonen. Hverken banker, politi eller andre myndigheder kan finde på at ringe dig op og få dig til at overføre penge, udlevere koder, kontooplysninger, NemID eller andet.

Læg på, hvis nogen ringer dig op og beder dig overføre penge eller udlevere koder.

Find eventuelt selv myndighedens eller bankens nummer og ring dem op og spørg, om det er dem, der har kontaktet dig.

