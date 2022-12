Falsk betjent gennemskuet

En 70-årig kvinde fra Ringsted blev mandag kort før midnat ringet op fra et telefonnummer, der fremstod som et af politiets med de velkendte cifre '1448' til sidst.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En mand præsenterede sig med både navn og politi-id og oplyste, at han var ansat ved IT-afdelingen hos Fredericia politi.

Han forklarede kvinden, at der var oprettet et ekspreslån i hendes navn, og at han derfor havde brug for yderligere oplysninger til sagen.

Den 70-årige kvinde var dog særdeles skeptisk og gav derfor ingen personlige oplysninger til manden, før hun afsluttede samtalen.

Hun kontaktede straks politiet, der roste kvinden for ikke at have ladet sig narre.

Spoofing

Telefonnummeret, hvorfra manden ringede, var identisk med Fredericia Politis, men hverken det opgivne navn eller id-nummer var 'ægte'.

- Spoofing er betegnelsen for it-kriminelles adfærd, når de forklæder deres identitet for blandt andet at vinde tillid hos modtageren, forklarer vicepolitiinspektør Peter Høholt, Afdeling for Økonomisk Kriminalitet, Københavns Politi og fortsætter:

- It-kriminelle benytter i forbindelse med spoofing en teknisk foranstaltning, der for eksempel gør det muligt at angive et andet telefonnummer, end det de ringer fra.

Ved tvivl om et opkalds ægthed råder politiet til at spørge efter navn og arbejdsplads. Afslut samtalen, find myndighedens hovednummer og foretag et kontrolopkald. Brug ikke genkald på det telefonnummer, som vises på telefonen, men indtast det selv.