Falsk betjent: Ringede op fra politiets nummer

En bedrager forsøgte at snyde et ægtepar til at overføre 10.000 kroner

Et ældre sønderjysk ægtepar var ikke nemme at narre, da de for nyligt blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra politiet.

For at virke troværdig oplyste 'politiassistenten' et fiktivt tjenestenummer, og de sidste fire cifre i telefonnummeret var tilmed 14 48, hvilket stemmer overens med politiets telefonnumre.

Sådan skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiassistenten fortalte, at han ringede, fordi en kollega havde opdaget, at en kendt kriminel have taget et forbrugslån på 50.000 kroner i mandens navn. For at virke yderligere oprigtig blev opkaldet viderestillet til kollegaen, der bekræftede bedrageriet.

Den falske politibetjent forsøgte herefter at overtale det ældre ægtepar til at overføre 10.000 kroner til en bankkonto, så de kunne få stoppet bedrageriet. De skulle selvfølgelig nok få pengene igen.

På trods af at være meget ihærdig købte ægteparret ikke løgnen om at overføre den store sum penge eller udlevere kontonummer eller deres Nem-ID. Det fik den falske politibetjent at opgive og afbryde opkaldet.

Kort efter anmeldte det sønderjyske episoden til det rigtige politi.

Stigning i troværdige opkald

Ifølge vicepolitiinspektøren Christian Østergaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplever de flere opkald i lignende stil, hvor man fifler med telefonnummeret så det ser ud som om, at opkaldet kommer fra et autoriseret numer.

- Vi ser desværre en stigning i denne type sager. Der er ingen tvivl om, at der er tale om meget udspekulerede telefonopkald. Og vi har fx tidligere set eksempler på, at de kriminelle har brugt rigtige betjentes navne for at virke overbevisende i tilfælde af kontrolopkald. I dette tilfælde har den kriminelle desuden fiflet med teknikken, så det ser ud som om, at der er ringet fra et telefonnummer med cifrene ”14 48”, som mange forbinder med politiet, forklarer Chr. Østergård.

Politiet opfordrer borgere til at ringe på hovednummeret, hvis man er i tvivl om, hvorvidt et opkald er korrekt.

