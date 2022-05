Falsk kørelærer snød elever

Når køreskoleelever sætter sig i teorilokalet, må det være forventeligt, at undervisningen udføres af en kørelærer.

Men det har ifølge politiet ikke været tilfældet på en køreskole i Himmerland.

Det viser et anklageskrift, som TV2 NORD er i besiddelse af.

Her er en 56-årig mand tiltalt for - i samarbejde med en kørelærer - at have undervist 10 elever i teori. Men uden at han har været kørelærer.

Falske oplysninger

Fuskeriet skulle have stået på fra november 2018 og et år frem.

Undervisningen foregik i kørelærerens lokaler i Himmerland.

Men det blev altså ikke udført af kørelæreren selv - men derimod den 56-årige mand.

Flere steder fremgår det ellers, at undervisningen blev varetaget af kørelæreren.

Blandt andet i elevernes lektionsplaner samt i ansøgninger om kørekort til kommunen.

Kørelærer også i søgelyset

Det oplyses ikke, hvordan den 56-årige mand forholder sig til anklagerne.

Også kørelæreren er i politiets fokus, men TV2 NORD skriver, at det fremgår af anklageskriftet, at kørelærerens sag bliver behandlet særskilt.