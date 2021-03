Falsk politi: Tag ikke telefonen fra dette nummer

Et bestemt nummer har ringet til flere borgere og udgivet sig for at være politiet

Hvis du er bosiddende på Fyn og modtager et opkald fra nogen, der præsenterer sig som 'Assens Politi', så har du ikke en betjent i røret, men en tricktyv.

Tricktyven har været yderst kreativ, for nummeret de ringer fra, har tidligere tilhørt den nu nedlagte politistation i Assens, og derfor kan man nemt blive snydt, da det stadig står registreret sådan.

Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse, at de i løbet af 30. marts modtog seks anmeldelser fra borgere, der var blevet ringet op af nummeret, 64 71 14 48.

Tricktyven fortæller de uheldige borgere, at de har været udsat for et identitetstyveri. Politiet, altså de rigtige, er ikke klar over, hvad tricktyvens præcise intention er. Generelt skal man aldrig udlevere personfølsomme oplysninger over telefonen.