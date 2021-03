Sad uskyldigt fængslet i tre uger efter tilståelse. Politiet mener, han påtog sig skylden for 29-årig bandeleder, som nu er tiltalt for drabet. Begge nægter

I tre uger sad en 24-årig mand varetægtsfængslet for et bande-drab, som han falsk havde tilstået - både under afhøring hos politiet og i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.