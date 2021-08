Falske bankmænd på færde igen

Efterforskningen kører i øjeblikket på højtryk, eftersom falske bankmænd snyder stribevis af ældre kvinder i Aarhus Kommune.

Nu har Østjyllands Politi modtaget yderligere seks anmeldelser om ældre kvinder, der er blevet bedraget.

Det oplyser Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

En af anmeldelserne kommer fra en 84-årig kvinde fra Højbjerg, der er blevet snydt til at udlevere dankort og kode. Kort efter blev flere tusinde kroner hævet fra hendes konto.

Samme fremgangsmåde

Der er tale om en særlig fremgangsmåde, som de falske bankmænd benytter til at snyde kvinderne på.

En ukendt mand ringer og udgiver sig for at være en medarbejder fra banken. Efterfølgende fortæller han, at nogen har forsøgt at hæve kontanter fra kvindens konto.

For at være hjælpe har denne 'bankmand' brug for kode til kortet, og derfor vil han sende en medarbejder på kvindens adresse for at hente kortet.

Kort tid efter vil denne 'medarbejder' dukke op på privatadressen og hente kortet. I de tilfælde, hvor det er lykkedes gerningsmændene at få fingrene i kortet, er der efterfølgende ikke gået lang tid, før der er hævet større beløb fra kortet.

Kvinderne skal informeres

I weekenden fattede flere kvinder mistanke og nægtede derfor at udlevere deres kort. Der er dog stadig tale om flere, ældre kvinder, der bliver forsøgt snydt af de falske bankmedarbejdere.

Ifølge Østjyllands Politi forsøger man derfor at nå ud til potentielle ofre ved hjælp af de sociale medier, politiets døgnrapport og henvendelser til børn og børnebørn.

Yderligere er der også igangsat et samarbejde med Aarhus Kommune, der skal styrke kommunikationen mellem politiet og de ældre kvinder i kommunen.