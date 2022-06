Falske indsamlere snød sig til penge

En kvinde og en mand snød sig til penge ved at fortælle, at de samlede ind til fordel for døve og blinde

Mandag formiddag blev politiet kontaktet af en borger, som fortalte, at der uden for Irma i Humlebæk centret stod en yngre kvinde og indsamlede til fordel for døve og blinde.

Politiet kendte dog ikke noget til denne indsamling, og sendte derfor en patrulje til stedet, for at undersøge sagen nærmere.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Da betjentene nåede frem, var kvinden forsvundet fra området.

Senere på formiddagen kom der igen en anmeldelse fra en borger om, at en kvinde og en mand forsøgte at samle penge ind til døve og blinde ved Kongevejs-centret.

Her kunne en 70-årig kvinde fortælle politiet, at hun havde doneret penge penge til parret og i den forbindelse var blevet bedt om at skrive under på et papir.

Efterfølgende opdagede kvinden, at resten af kontanterne i hendes pung var væk.

Kvinden beskrives som mellemøstlig af udseende, 20-30 år, 150-155 cm høj, kraftig af bygning, mørk i huden med sort mellemlangt hår og brune øjne, iført sommertøj.

Manden beskrives også som mellemøstlig af udseende, 40-45 år, 155-160 cm høj, kraftig af bygning, mørk i huden med sort kort hår, iført sommertøj.

Politiet oplyser, at det ikke kan udelukkes, at der er personsammenfald mellem de to hændelser.