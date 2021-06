Falske pengesedler fundet efter vanvidskørsel

Politiet modtog onsdag aften omkring klokken 20.30 flere anmeldelser om, at fem til seks køretøjer kørte i en form for kortege ved Nyringen i Risskov ved Aarhus.

Førerne af bilerne havde efterladt sig et spor af pengesedler, hvilket betød, at betjente gik rundt på vej og fortov og samlede sedlerne op, og de er nu sikret til sagen.

Men finder du en pengeseddel, som politiet har overset, skal du ikke gå til nærmeste købmand og købe solcreme for den - for pengesedlerne viste sig at være printede.

Skud gennem soltaget

Flere havde bemærket, at passagerer i bilerne stak op gennem soltaget, og en af dem sad med noget, der lignede to pistoler i hænderne. Kort tid efter modtog Østjyllands Politi anmeldelser om, at der var affyret skud op gennem soltaget. Undersøgelser viste efterfølgende, at der ikke var tale om skarpe skud, da man fandt tre hylstre fra en signalpistol på stedet.

Selvom køretøjerne var væk, da politiets patruljer ankom til stedet, blev området afspærret, og gerningsstedet blev undersøgt.

Østjyllands Politi oplyser, at undersøgelserne og vidneafhøringerne tyder på, at de involverede har lavet optagelser til en musikvideo.

Leder efter de involverede

Onsdag aften fortalte vagtchef hos Østjyllands Politi Per Bennekov til Ekstra Bladet, at de var rykket ud til en anmeldelse om biler, der 'kørte hurtigt, vildt og voldsomt.'

- Vi leder efter førerne, og har man set noget, opfordrer vi til, at man ringer 114, sagde han onsdag aften.

Torsdag formiddag fortæller Østjyllands Politi, at de fortsat leder efter de involverede personer i sagen.