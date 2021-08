Falske politibetjente på spil

Det er lykkes to falske politibetjente at få fingrene i nem-id-oplysninger fra kvinder

To kvinder fra henholdsvis Allerød og Birkerød er blevet snydt til at udlevere oplysninger om deres nem-id.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Onsdag formiddag har en ukendt gerningsmand kontaktet en 75-årig kvinde fra Allerød og fortalt hende, at han arbejder for polititet.

Efter samtalen opdagede kvinden, at et lån var oprettet i hendes navn. Senere konstaterede kvinden, at hun ikke havde adgang til sit nem-id længere. Koderne var nemlig blevet ændret.

Samme tilfælde i Birkerød

I Birkerød er en anden kvinde også blevet snydt til at udlevere nem-id-oplysninger samt cpr- og bankoplysninger af en falsk politimand.

Tirsdag eftermiddag blev kvinden ringet op af sin bank, og de gjorde hende opmærksom på, at et større beløb var forsøgt at blive hævet fra kvindens konto.

Banken stoppede denne transaktion, og forholdet blev anmeldt til politiet.

På nuværende tidspunkt vides ikke, hvem gerningsmændene er.

Også falske bankmænd

Det er ikke blot på Sjælland, at ældre kvinder snydes af ukendte gerningsmænd.

I Aarhus Kommune er stribevis af kvinder blevet bedraget af personer, der udgiver sig for at være fra banken.

De falske bankmedarbejdere ringer de ældre kvinder op og forsøger at få fingrene i dankort og kode.