Familie indlagt med kulilteforgiftning

En hel familie fra Skærød er blevet indlagt med kulilteforgiftning efter et gas-læk i deres hus

En familie på fire fra Skærød ved Helsinge er her til morgen blevet indlagt på Hillerød Hospital, da de allesammen har fået kulilteforgiftning.

Det oplyser vagtchef i Nordsjællands Politi, David Eckert, til Ekstra Bladet.

Det skete, da faren i forbindelse med en ombygning, har villet justere på gassen, da der har været koldt.

Her fik han skabt et læk fra deres gasfyr, så naturgas fyldte huset. Da familien vågnede i morges, havde de det allesammen voldsomt skidt med både svimmelhed, kvalme og hovedpine.

- Der er ikke den samme lugt af gas, når det drejer sig om naturgas. Derfor har de ikke opdaget det, fortæller David Eckert.

Observation og trykkammer

Familien ringede selv 112, og i den forbindelse kom både politi, brandvæsen og ambulance frem til adressen.

Herefter kørte både faren, moren og deres to børn til Hillerød Hospital i ambulance, hvor de ligger til observation, og et trykkammer var forberedt til dem.

- Når man får det så skidt af kulilteforgiftning, så kommer man i trykkammer. Vi har ikke information om, hvorvidt de stadig er det.

- Det er selvfølgelig en tragisk sag, og faren har ikke haft fortsæt til noget som helst. Det er en ulykke. Det kan være vanskeligt at have med gas at gøre, så man skal altid tage sine forholdsregler, siger vagtchef David Eckert.

Politiet har efterfølgende stoppet lækket, og det bliver også til en overtrædelse af beredskabsloven.