Familie måtte springe for livet

En voldsom hændelse udspillede sig onsdag aften i Næstved.

Kort før klokken 20 spottede en patrulje en mørk BMW stationcar, som overhalede i en svingbane.

Betjentene satte efter BMW'en, da den ikke standsede, og derefter fulgte en dramatisk biljagt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Bilisten kørte med meget høj hastighed og susede flere gange over for rødt lys. Under biljagten mistede patruljen bilisten af syne.

Familie i fare

Men der skulle ikke gå længe, før vedkommende igen gjorde sig bemærket i trafikken.

En familie, som var ude på en spadseretur på Militærvej, var nødt til at springe for livet, da BMW'en kom ræsende mod dem.

Ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen, og kort efter blev bilen fundet på Smedevej i Næstved.

Bil beslaglagt

Da der er tale om vanvidskørsel, er bilen blevet beslaglagt. Politiet har talt med bilens ejer, men de har endnu ikke kunnet klarlægge, hvem der kørte bilen.

Sagens efterforskes som en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at fremkalde fare for andres liv eller førlighed.

Hvis man har set noget eller har oplysninger i sagen, kan politikredsen kontaktes på telefon 114.