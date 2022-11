Familie om køleskabs-offer: Sasia var højt elsket

En 30-årig dansk kvinde blev fundet dræbt i et køleskab sammen med en hund i Sydfrankrig. Hendes partner er varetægtsfængslet for drabet. Ekstra Bladet komme helt tæt på den grund, hvor det danske par boede, hvor politiet fandt skarpladte våben, kokain og hash.

Syv uger efter familien læste i en fransk avis, at 30-årige Sasia Amalie Morsø var blevet dræbt og gemt i et køleskab i Sydfrankrig, er hun nu endelig blevet fragtet hjem til Danmark.

Det oplyser familien i en pressemeddelelse.

- Sasia var en højt elsket datter, søster, svigerinde, moster, faster, barnebarn, kusine, niece og veninde med masser af drømme og håb for fremtiden. En fremtid, der endte så brutalt og brat. Vores verden er for evigt forandret, skriver familien.

Familien tager afsked med Sasia Amalie Morsø i Aarhus Domkirke lørdag 19. november klokken 11. I pressemeddelelsen skriver de, at alle, der vil være med til at give hende en fin afsked, er velkomne.

Der vil efterfølgende være en mindehøjtidelighed for alle, der har været i berøring med Sasia eller hendes familie.

I pressemeddelelsen oplyser familien, at de stadig ikke ved, hvad der præcist skete med deres kære i Sydfrankrig.

Familien ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig nærmere.

Sasia Amalie Morsø begraves fra Aarhus Domkirke. Privatfoto

Kæreste varetægtsfængslet

Sasia Amalie Morsøs 31-årige danske kæreste sidder varetægtsfængslet for drabet i den sydfranske by Grasse.

Han blev anholdt, efter han bad to bekendte om at skille sig af med køleskabet. En nabo har fortalt til Ekstra Bladet, at hun så de to mænd hente køleskabet i en hvid varevogn i det mondæne kvarter, hvor parret boede i en stor villa.

Lugten alarmerede mændene, og derfor åbnede de køleskabet. Til deres overraskelse fandt de liget af Sasia Amalie Morsø og en død hund.

Under ransagningen af offerets og den varetægtsfængslede villa i Mandelieu fandt politiet endnu en død hund i en fryser samt våben, kokain og hash.

Den 31-årige kæreste er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en succesfuld iværksætter, der i sine unge 20'ere startede udlejningsportaler, som han har tjent millioner på.

Kilder omkring ham beskriver dog, at han på det seneste har været på en social og menneskelig nedtur. Senest blev han erklæret konkurs med et af sine firmaer.

Den drabssigtede havde boet i huset siden december sidste år. Da Ekstra Bladet besøgte villaen, flød det med affald og brugte pillepakker. Foto: Tariq Mikkel Khan

