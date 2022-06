Familie stjal varer for 350.000 kr.

En familie er kendt skyldig i at have stjålet dagligvarer fra Coop-forretninger for en sum af 350.000 kroner

Fem kvinder har været på spil i Coop-forretninger rundt om i landet, hvor de stjal dagligvarer for 347.597 kroner. I Retten i Odense blev de kendt skyldige i tyverierne.

Det viser sig, at de fem kvinder kender hinanden usædvanlig godt. For der er tale om to søskendepar, som er kusiner til hinanden og en femte kvinde, der er en veninde.

Det skriver TV2 Fyn, som har fået aktindsigt i sagen.

Kvinderne er mellem 31 og 37 år. To af kvinderne har chefstillinger, og en tredje sidder i en konsulentstilling i samme virksomhed med hovedsæde i Odense.

200 butikstyverier

Kvinderne har ikke ligget på deres lade side for at gennemføre tyverierne.

De har været i omkring 200 Coop-forretninger på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor de i hver forretning fyldte indkøbskurven op med varer for et par tusinde kroner og en anden kurv med varer for et mindre beløb.

De skannede varerne ind i Coop's mobilapp og betalte kun for kurven med varer for det mindre beløb. Det skrev Fyns Politi 17. juni.

Det var Coop selv, der opdagede, at noget var galt tilbage i efteråret 2020 og meldte sagen til Fyns Politi. Sagen er sidenhen blevet efterforsket, som er ført til domme.

Fængselsstraffe

De fem kvinder har fået mellem tre og otte måneders fængsel. For fire af kvinderne er dommen ubetinget.

De er kendt skyldige i 54 forhold til en værdi af 347.597 kroner og skal betale en erstatning til Coop Danmark på 189.206 kroner.

Kvinderne har anket dommen til Vestre Landsret.