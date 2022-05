Familie: - Vi har ikke sendt Omra på genopdragelseslejr

Mandag var endnu en dag, hvor 13-årige Omra Khanwali ikke var hjemme hos sin familie på Woltersgade i København. Siden hun forsvandt fredag morgen på vej til skole, har hverken politi eller familie set eller hørt til pigen.

13-årige Omras forsvinden tager hårdt på hendes familie, der ud over at bestå af hendes mor og tre hjemmeboende søskende tæller to ældre brødre, der er flyttet hjemmefra. De er afghanske flygtninge, men har boet mange år i Danmark.

Det fortæller den ene bror, en mand i 20’erne, som ikke ønsker at stå frem med navn og billede, da Ekstra Bladet mandag møder ham ude foran opgangen, hvor Omra Khanwali bor og sidst er set.

Gaden er en forholdsvis tætbebygget sidevej tæt på Amagerbro, og for enden af vejen ligger den 13-åriges folkeskole, hvor hun aldrig mødte op den fredag.

Politiet har ingen idé om, hvor den 13-årige Omra Khanwali befinder sig. Politifoto

Omra Khanwali forlod familiens lejlighed på Woltersgade og gik mod Skolen på Amagerbro, som ligger for enden af vejen kun 100 meter fra lejligheden. Foto: Emil Agerskov

Havde pas med

Ifølge ham har politiet ikke fortalt dem, at der skulle have været livstegn eller aktivitet på hendes telefon siden fredag, og de har undersøgt både lufthavnen og togstationer uden held.

Broren fortæller, at hun efter hans vidende ikke havde penge med, da hun forsvandt. Til gengæld havde hun sit pas med, da hun forlod hjemmet.

– Det har hun altid med i sin skoletaske, forklarer han.

Vicepolitiinspektør og lederen af Afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling ønsker ikke at af- eller bekræfte, at Omras pas ligeledes er væk.

- Familien fortæller, at I har været opmærksomme på lufthavnen i Danmark. Nu er hun også efterlyst internationalt. Eftersøger I også andre lufthavne i udlandet? Eventuelt Hamborg eller andre tætliggende lufthavne.

– Ja, det er også et af de spor, vi kigger på, bekræfter han.

Skolelederen på Skolen på Amagerbro har ifølge Ekstra Bladets oplysninger mandag meldt ud på Aula, at de er dybt bekymrede for forsvundne Omra, og at de tilbyder støtte til elever, der har behov for det. Foto: Emil Agerskov

Afviser genopdragelsestur

Broren fortalte første gang søndag i et interview til Ekstra Bladet, at familien ikke er tvivl om, at den almindeligvis pligtopfyldende teenager har været udsat for en forbrydelse, og at nogen måtte have taget hende.

Da interviewet ramte de sociale medier, udløste det flere kommentarer rettet mod familien med beskyldninger om, at de havde sendt hende til udlandet på genopdragelsesrejse.

Og kommentarerne har gjort ondt, siger broren.

- Nu nævner du selv de her kommentarer. Kunne hun være i Afghanistan?

– Jeg forstår godt, at man måske tænker sådan, fordi det er en udlændingepige, men hun er fri til at gøre, hvad hun vil. Hvis hun er stukket af, vil vi bare gerne vide, at hun har det godt.

– Men det kan jeg heller ikke tro, understreger han og fortæller, at deres mor ikke har spist i flere dage af sorg.

Fire dage uden livstegn

Omra Khanwali forsvandt fredag 29. april og blev efterlyst lørdag morgen 30. april. Politiet har oplyst, at en større eftersøgning ikke er en mulighed, fordi der ikke er noget konkret sted at lede efter den forsvundne pige.

- Problemet er, at vi ikke har nogen steder at søge efter hende, forklarede efterforskningsleder Anders Lykkegaard.

Da der søndag 1. maj, stadig ikke var gennembrud i sagen, kunne politiet fortælle, at Omra Khanwali er blevet efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Brian Belling fortæller Ekstra Bladet, at efterforskningsskridtet ikke skyldes, at de har spor i sagen, der peger den retning, men det er et led i den brede efterforskning, der er i gang.

Video har ikke givet svar

Omra Khanwali forsvandt ifølge efterlysningen og familien på strækningen mellem sit hjem og skolen, der ligger 100 meter derfra, og politiet har tidligere fortalt, at de også har indhentet videooptagelser fra ruten, som de har gennemgået.

Ekstra Bladet har mandag været i kontakt med politiet, som kan oplyse, at de ikke har fundet noget mistænkeligt på videooptagelserne endnu.

Politiet har indhentet videomateriale fra kameraer på ruten. Der hænger flere af disse videokameraer tæt ved skolen. Foto: Emil Agerskov

Mandag 2. maj kunne politiet så komme med yderligere information i endnu en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at Omra Khanwali angiveligt fulgtes i skole med sin søster, den morgen hun forsvandt, men de to søstre havde travlt, og derfor var Omras søster løbet i forvejen til skolen.

I dette tidsrum skulle Omra Khanwali være forsvundet. Samtidig beder politiet også fortsat om offentlighedens hjælp.

De kan kontakts på 114, hvis man har oplsyninger i sagen. Omra Khanwali beskrives som 160-165 cm og almindelig af bygning med langt, mørkt hår.

Familien fortæller, at hun var iklædt en sort, mellemlang jakke, sorte bukser, sorte sko og sort taske, da hun forsvandt.