Familiefar dræbt: Satudarah-rocker dømt for vanvidskørsel

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): To år og seks måneders fængsel. Det er den 27-årige Satudarah-rocker Mathias Olsson Micheletti blevet idømt, efter at han 2. oktober sidste år kørte en leaset superbil frontalt ind i en modkørende Ford Fiesta med en 46-årig familiefar bag rattet og to børn i bilen.

Faren mistede livet på stedet. Det ene barn slap med mindre skader og det andet barn blev hårdt kvæstet, men de blev begge udsat for det forfærdelige traume at se deres far dø.



Den 27-årige Satudarah-rocker, der op til ulykken kørte hasarderet med en hastighed på op til 183 km/t og uden kørekort, stak efterfølgende af fra gerningsstedet, men blev fanget senere samme aften.



Far til tre dræbt af vanvidsbilist: Satudarah-rocker fængslet

Alkohol i blodet - men ikke nok

Rockeren blev dømt for stort set samtlige forhold, han var anklaget for, bortset for spirituskørsel. Selvom den 27-årige fik målt en promille på 0,33 tre timer efter ulykken, mente hverken anklager eller forsvarer, at det var beviseligt, at rockeren havde haft en ulovlig promille på gerningstidspunktet.

Efter en kort samtale med sin forsvarer har Mathias Olsson Micheletti valgt at modtage dommen.