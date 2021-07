Krimi ... 28. jul. 2021 kl. 16:05

Familiefar trak sig fra forretningseventyr: Endte i gæld til LTF

Under påskud af at inddrive gæld for forretningsdrivende dansker i Spanien afpressede bandemedlemmer en jysk familiefar for over en halv million kroner