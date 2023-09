Familiemedlem til fængslet for rockerdrab: - Han er en god dreng

En 26-årig mand varetægtsfængslet i sagen om likvideringen af HA-rocker og drabsforsøg på fire uskyldige borgere har rod i den københavnske vestegn, fortæller et familiemedlem

Den 26-årige mand, som nu er den tredje varetægtsfængslede i sagen om likvideringen af en 30-årige HA-rocker og drabsforsøg på fire uskyldige borgere, har rod i den københavnske vestegn.

Ekstra Bladet har talt med et nært familiemedlem til den 26-årige, som er meget overrasket og chokeret over anholdelsen.

- Han er en rigtig god dreng, han er sød, og han har aldrig lavet noget, der er forkert, siger familiemedlemmet.

Fordi der er nedlagt navneforbud mod den 26-årige, kan avisen ikke komme med personlige detaljer, fordi han ikke må kunne identificeres. Også de øvrige varetægtsfængslede er omfattet af navneforbud.

Mulig LTF-relation

Ifølge Københavns Politi har han en relation eller er medlem af Loyal to Familia (LTF), men det er ikke det billede, familiemedlemmet kan genkende. Ifølge hende er han ikke medlem af nogen bandegruppering.

Ifølge hende har han en kæreste, men ingen børn, og hun håber, at han snart er på fri fod igen.

- Vi beder for det gode, og at han snart kommer ud igen, siger hun.

Han er sigtet for drab, drabsforsøg og medvirken til drab på et 30-årigt HA-medlem, som 26. august først på aftenen blev likvideret af adskillige skud i og ved Stjerneskibet på Pusher Street på Christiania i København.

I grundlovsforhøret i dommervagten ved Københavns Byret nægtede han sig skyldig, men hvad han i øvrigt skulle have sagt, kommer ikke til offentlighedens kendskab, fordi retten valgte at følge anklagerens anmodning om dørlukning. Det skete på baggrund af, at der stadig er medgerningsmænd på fri fod.