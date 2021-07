Familiemedlemmer: Krimijournalist blev skudt for penge

En 21-årig mand mistænkt for nedskydningen af den hollandske krimijournalist Peter R. De Vries, blev tilbudt en stor sum penge for drab, hævder familiemedlemmer

En belønning på 150.000 euro var angiveligt motivationen for en 21-årig mistænkt gerningsmand, da han på åben gade skød og kritisk sårede den hollandske krimi- og graverjournalist Peter R. De Vries.



Det fortæller flere af den 21-åriges familiemedlemmer til den hollandske avis De Telegraph, der har fået bekræftet historien fra adskillige kilder. Det skriver netmediet nltimes.

Pengene skulle angiveligt komme fra en bande med relation til en notorisk Hollansk-marokkansk narkogangster Ridouan Taghi.

Blomster, lys og beskeder på stedet hvor Peter R. De vries blev skudt i Amsterdam. Foto: Koen Van Weel/Ritzau Scanpix

Kæmper for sit liv

Kriminaljournalisten Peter R. De Vries, der er offentligt kendt i hjemlandet, blev skudt 4-5 gange i hovedet, da han forlod et tv-studie i Amsterdam tirsdag aften, og har siden kæmpet for sit liv på hospitalet.



Kort efter attentatet blev den 21-årige mand fra Rotterdam og en 35-årig polsk mand, anholdt og fængslet.



Det er politiets opfattelse, at den 35-årige kørte flugtbilen efter skyderiet.

Familiemedlemmernes udsagn om, at det er en stor sum penge, der fik den 21-årige til at trykke på aftrækkeren, er ikke verificeret af det hollandske politi, der stadig ikke har kommenteret på et muligt motiv.

På dødsliste

Det skorter dog ikke på fjender for den erfarne journalist, der i årevis har afdækket organiseret kriminalitet.



Journalisten.no skriver, at Peter R. De Vries i den seneste tid har fungeret som rådgiver for kronvidnet i anklagemyndighedens sag mod den narko-bossen Ridouan Taghi, der snart skal for retten tiltalt for flere drab og drabsforsøg.

Han var Hollands mest eftersøgte mand, indtil han i 2019 blev udleveret fra Dubai.

Peter R. De Vries fortalte selv til medierne i 2019, at han figurerede på Ridouan Taghis dødsliste. Det skrev det hollandske medie NOS, i kølvandet på nedskydningen.

Politiet arbejder på gerningsstedet hvor krimijournalisten blev skudt. Foto: REUTERS/Eva Plevier

'Nationalhelt'

Både nationale og internationale politikere har trukket en streg mellem hans hverv og attentatet, ifølge CNN.

Den Europæiske Råds Formand Charles Michel, kaldte efterfølgende angrebet 'et brud på vores værdier.', og den hollandske premierminister Mark Rutte udtalte, at han ser skyderiet som 'et angreb på en modig journalist' og 'et angreb på den frie presse, der er så vigtig for vores demokrati.'